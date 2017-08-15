Генпрокуратура: нині під вартою перебувають 150 військових

У Генеральній прокуратурі заявляють, що нині під вартою перебувають 150 військових.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, ці військові підозрюють у вчиненні тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень, що становить менше 4% від усіх притягнутих до кримінальної відповідальності військовослужбовців цього року.

За даними прокуратури, найбільше військових утримується під вартою у провадженнях, в яких триває судовий розгляд – 116 військовослужбовців.

У Генпрокуратурі додають, що переважно цей запобіжний захід застосовано стосовно військових, які вчинили злочини проти життя та здоров’я особи – це умисні вбивства, умисні тяжкі тілесні ушкодження.

За даними прокуратури, за скоєння злочинів проти життя та здоров’я особи під вартою перебуває майже 60% (88) військовослужбовців від загальної кількості.

Навесні 2014 року після російської анексії Криму почався збройний конфлікт на сході України. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці угруповань «ДНР» і «ЛНР». Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.