Держприкордонслужба не знала про візит поетеси Астахової в Крим – Слободян

Напередодні концерту російської поетеси Ірини Астахової (псевдонім – Ах Астахова) в Одесі 13 серпня, Державна прикордонна служба України не мала даних про відвідання нею анексованого Криму, заявив речник відомства Олег Слободян у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«На жаль, інформацію про відвідання представниками Росії, якщо ми говоримо про громадських діячів, або громадянами інших країн окупованого Криму із порушенням законодавства України ми, в основному, збираємо самі або нам її надають колеги різних відділів. У цьому випадку ніякої попередньої інформації щодо цієї громадянки не було»,– зазначив Слободян.

За словами представника відомства, у випадку, якщо Астахова знову перетинатиме український кордон, служба «діятиме в рамках законодавства і своїх повноважень».

Раніше користувачі соцмереж звертали увагу на візит Ірини Астахової у Крим влітку 2015-го.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

В українському МЗС 25 липня 2016 року опублікували звернення, в якому застерегли іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок у Крим.