У Києві відкриють 3 нові школи з 1 вересня – КМДА

З початку нового навчального року у Києві планують відкрити 3 нові школи на 1740 учнів, йдеться у повідомленні на сайті столичної адміністрації. За словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, нові будівлі мають повну архітектурну доступність: обладнані пандуси, місця загального користування,встановлено ліфти.

«Створення 1740 учнівських місць за один рік – це найкращий показник за останні 12 років і наразі кращий в Україні в цілому. Вже незабаром ми відкриватимемо 2 нові школи у Дарницькому районі – на вулиці Чавдар, 16 та на житловому масиві Осокорки, 6. Ще одна велика школа з’явиться на перетині вулиць Лебедєва-Кумача та Землячки, що в Солом’янському районі», – додала вона.

За інформацією КМДА, за останні три роки кількість школярів в українській столиці зросла на 9% – на 22,3 тисяч дітей, і в 2016-2017 навчальному році становила 276,8 тисяч учнів. Майже на 10% збільшилася й кількість першачків: у 2014-2015 навчальному році у перших класах навчалося 29,2 тисяч, у 2016/-917 – 31,9 тисяч школярів.

Станом на 1 серпня до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів столиці подано понад 32 тисяч заяв, і це – другий показник в Україні (найбільше подано заяв у Дніпропетровській області – 34767, Києві – 32066, Львівській обл – 27953).

Із 2014 року до загальноосвітніх навчальних закладів Києва із зони АТО та Криму зараховано 8362 учні. Усього в навчальних закладах столиці навчається 11,6 тисяч дітей.