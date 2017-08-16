Британія: в лондонському аеропорту Саутенд загорівся ангар

У Британії в лондонському аеропорту Саутенд загорівся ангар.

За даними рятувальників, пожежа сталася у великому ангарі, який використовується для літаків, всередині ангару не було літаків.

Станом на 12:40, пожежники практично повністю погасили пожежу.

В аеропорту Саутенд заявили, що інцидент стався у північній частині аеродрому.

Лондонський аеропорт Саутенд відкритий і працює у звичайному режимі.

Деякі ЗМІ повідомили, що пожежі передував вибух. Проте цю інформацію офіційно наразі не підтверджують.