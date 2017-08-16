Апеляційний суд: справу про замах на Геращенка розглядатиме Оболонський райсуд

Апеляційний суд Києва доручив Оболонському районному суду Києва розглядати справу про підготовку замаху на народного депутата від фракції «Народний фронт» Антона Геращенка. Про це йдеться в рішенні суду від 7 серпня.

У документі зазначається, що голова Печерського райсуду Києва попросив Апеляційний суд змінити територіальну підсудність справи.

Голова Печерського суду обґрунтував прохання про зміну підсудності неможливістю призначення присяжних у справі, оскільки не вистачає потрібної кількості присяжних для розгляду справи.

У червні Служба безпеки України заявила про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо замаху на народного депутата Антона Геращенка, обвинувальний акт щодо двох підозрюваних направили до суду.

За версією слідства, замах на депутата організував «один з активних членів угруповання «ЛНР» на виконання завдання головного управління Генштабу ЗС Росії».

У січні голова СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки запобігла замаху на життя народного депутата України, до якого, за його словами, причетні спецслужби Росії. За даними СБУ, зловмисники мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата. Пізніше Антон