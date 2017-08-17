Ірак просить ООН допомогти з розслідуванням злочинів угруповання «Ісламська держава» проти людства

Ірак звернувся до Організації Об’єднаних Націй з проханням надати допомогу в зборі доказів можливих «злочинів проти людяності», скоєних екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

У листі від 16 серпня міністра закордонних справ Іраку Ібрагіма аль-Джаафарі йдеться, що урядові сили, які недавно звільнили Мосул з-під контролю ісламістів, виявили докази злочинів, зокрема масові вбивства, сексуальне рабство та руйнування археологічних цінностей.

Джаафарі попросив Британію надати допомогу в розробці резолюції для розгляду Радою безпеки ООН щодо проведення міжнародної розслідування. Заступник посла Великобританії Джонатан Аллен підтвердив ці зусилля. Посол Росії в ООН Василь Небензя теж заявив, що Москва підтримує резолюцію.

Британська юрист з прав людини Амаль Клуні, яка виступала на захист іракських релігійних меншин, високо оцінила цей крок влади Іраку.

«Єзиди та інші жертви «Ісламської держави» хочуть справедливості в суді, і вони не заслуговують меншого. Я сподіваюся, що лист уряду Іраку стане початком припинення безкарності за геноцид та інші злочини, вчинені ісламістами в Іраку і у всьому світі», – сказала Амаль Клуні.

10 липня прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив про перемогу у Мосулі над джихадистами і звільнення міста від бойовиків угруповання «Ісламська держава», яке 3 роки утримувало місто, оголосивши його столицею «халіфату» в Іраку.