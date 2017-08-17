Трамп обговорить із радниками безпекову стратегію для Афганістану

Президент США Дональд Трамп зустрінеться 18 серпня зі своїми радниками з національної безпеки у президентській резиденції в Кемп-Дейвіді, щоб обговорити стратегію США в Афганістані та Південній Азії, повідомили у Білому домі.

Як пишуть американські ЗМІ, в адміністрації Трампа немає спільної позиції з приводу того, що робити Вашингтону, чиї сили не виграли найдовшу війну в історії США, тоді як Пентагон рекомендує відправити туди додаткові сили.

Командувачі США в Афганістані кажуть, що конфлікт зайшов у «глухий куі». Незважаючи на багаторічну підтримку з боку США і НАТО, афганські сили безпеки намагаються стримати не тільки рух «Талібан», а й все більшу присутність екстремістів угруповання «Ісламська держава» в країні.

Таліби у відкритому листі цього тижня закликали Трампа вивести війська США, заявивши, що їхня присутність в країні продовжує війну і перешкоджає примиренню.

Сполучені Штати мають 8,4 тисячі військовослужбовців в Афганістані, з яких близько 5000 – військові НАТО.