Порошенко: потрібно прискорити підготовку змін до Конституції щодо статусу Криму

Президент України Петро Порошенко виступає за якнайшвидшу підготовку змін до Конституції в частині статусу Автономної Республіки Крим і внесенні відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради.

«Ми активізуємо роботу робочої групи (по деокупацію Криму – ред.) і найближчим часом хотів би, щоб проект змін до Конституції за цими позиціями якомога швидше презентували у Верховній Раді», – зазначив Порошенко.

Він також додав, що відновлення українського суверенітету над тимчасово окупованим Кримом є «однією з наших перших завдань».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».