Росія: суд виніс вирок обвинуваченим через пожежу на складі в Москві, де торік загинули 17 людей

Директор і головний інженер складського приміщення типографії у Москві, де через пожежу торік загинуло 17 людей, засуджені російським судом до тюремного ув’язнення.

Згідно з рішенням суду, головний інженер Антон Яцков отримав три з половиною роки ув’язнення в колонії-поселенні, а директор Сергій Москвін – два з половиною – через порушення правил пожежної безпеки.

27 серпня 2016 року через пожежу на складі в Москві загинули 14 робітниць-мігранток із Киргизстану і троє росіянок. Серед жертв була і одна вагітна жінка.

Згідно з даними Міжнародної асоціації пожежно-рятувальних служб, в Росії в 2014 році було зареєстровано понад 10 тисяч смертей внаслідок пожежі, тоді як для порівняння у США – понад 3 тисячі, при чому населення Сполучених Штатів приблизно вдвічі більше, ніж Росії.