На півдні Афганістану у боях з талібами загинули 5 поліцейських

Через збройні сутички в південній провінції Гельманд у Афганістані загинули щонайменше п’ятеро поліцейських, повідомили 19 серпня представники поліції. Згідно з повідомленнями, ще щонайменше шестеро поліцейських були поранені в результаті нападу напередодні в районі Нава. Бої продовжилися і у суботу, 19 серпня.

Представник талібів Карі Юсуф Ахмаді повідомив, що угруповання бере на себе відповідальність за напад.

Екстремістське угруповання «Талібан» контролює не менше як 80 відсотків територій провінції Гельманд і посилює атаки на бази сил безпеки і контрольно-пропускні пункти.

Таліби також здійснили напад на контрольно-пропускний пункт в столиці сусідньої провінції Урузган Тарінкоті. За даними тамтешньої поліції, один поліцейський загинув, три були поранені, також було вбито 15 бойовиків-талібів.

В останні місяці таліби активізували напади по всій країні.

У «відкритому листі» минулого тижня угруповання «Талібан» закликало президента США Дональда Трампа забрати з Афганістану всі війська. Нині там залишається близько 8400 американських військовослужбовців. Більшість сил НАТО були виведені з країни в 2014 році.