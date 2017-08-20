Військові повідомили про активізацію бойовиків і обстріл житлових кварталів Зайцева

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині сходу України повідомили, що минула доба «завершилась активізацією російсько-окупаційних угруповань вздовж усієї лінії розмежування».

За цими даними, протягом суботи один український військовий був поранений унаслідок бойових дій, незаконні збройні формування за минулу добу порушили перемир’я 30 разів на всіх трьох оперативних напрямках.

За повідомленням, також протягом суботи бойовики з кулеметів великого калібру обстрілювали будинки мирних мешканців у селищі Зайцеве на околиці окупованої Горлівки і стріляли з гранатометів по Мар’їнці на околиці окупованого Донецька.

Зокрема, в Зайцеві, яке лінія фронту поділила на окуповану і вільну частини, внаслідок влучання запалювальних боєприпасів виникла пожежа в кількох житлових будинках і господарських будівлях підконтрольної Києву частини селища, які розташовані поблизу лінії розмежування. «Будинки та майно згоріли вщент. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав», – мовиться в повідомленні.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії контролює окуповану частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що Збройні сили України за минулу добу обстріляли їхні позиції 39 разів, а інформація про потерпілих і про руйнування ще уточнюється.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини заявили про вісім обстрілів їхніх позицій українськими силовиками за минулу добу. Про втрати вони не повідомляють. Крім того, вони стверджують про поранення жінки вже вранці в неділю внаслідок обстрілу околиці Луганська.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.