НАЗК затвердила результати повної перевірки е-декларацій 8 членів Кабміну

Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати повної перевірки електронних декларацій за 2015 і 2016 роки, поданих вісьмома членами Кабінету міністрів України.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, рішення ухвалили на основі моніторингу і перевірки декларацій щодо майна, коштів і корпоративних прав, придбаних декларантами після квітня 2015 року.

Серед суб’єктів декларування, за якими затверджені результати повної перевірки декларацій – віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко (за 2015 рік), віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон (за 2015 і 2016 роки), віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко (за 2015 рік), міністр Кабміну Олександр Саєнко (за 2015 рік), міністр молоді та спорту Ігор Жданов (за 2015 і 2016 роки), міністр закордонних справ Павло Клімкін (за 2016 рік), міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак (за 2016 рік), міністр інформаційної політики Юрій Стець (за 2016).

«Уповноважені особи НАЗК встановили, що підстави для притягнення суб’єктів декларування до адміністративної або кримінальної відповідальності відсутні. Підставою для настання кримінальної відповідальності згідно зі статтею 368-2 Кримінального кодексу України є набуття з 26 квітня 2015 року особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця НАЗК затвердила результати повної перевірки декларацій дев’яти урядовців за 2015 рік.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Друга хвиля електронного декларування почалася 1 січня 2017 року і тривала до 1 квітня для службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.