Російського активіста, арештованого через протести 26 березня, визнали політв’язнем

У Росії правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнем активіста Дмитра Борисова, арештованого у справі про антиурядові протести 26 березня.

У повідомленні на сайті організації наголошується, що, на думку правозахисників, Борисов, як і інші обвинувачені у справі, були позбавлені волі вибірково, існує велика ймовірність, що в його діях відсутній склад правопорушення. «Меморіал» вимагає негайно звільнити Борисова.

За версією слідства, Борисов під час антикорупційної акції 26 березня двічі вдарив ногою по голові поліцейського. Активіста затримали 8 червня, наступного дня – арештували. На початку серпня суд продовжив йому термін арешту до 8 вересня.

Раніше у «справі 26 березня» були засуджені Олександр Шпаков, Юрій Кулій і Станіслав Зимовець. Раніше «Меморіал» визнав політв’язнями Зимовця і Дмитра Крепкіна, який перебуває в СІЗО.