Павел Станчак офіційно очолив «Укртрансгаз» – заява

НАК «Нафтогаз України» затвердив призначення Павла Юзефа Станчака на посаду президента «Укртрансгазу». Про це 22 серпня повідомили на сайті компанії «Укртрансгаз».

За оприлюдненою інформацією, контракт зі Станчаком уклали терміном на один рік. Очікується, що до фактичного виконання обов`язків президента «Укртрансгазу» Павел Станчак перейде відразу після завершення формальних процедур щодо оформлення всіх необхідних документів, а до того дня повноваження президента продовжуватиме здійснювати перший віце-президент компанії Мирослав Химко, йдеться у повідомленні.

За даними «Нафтогазу», у Польщі Павел Станчак працював у галузі транспортування та розподілення газу вже більше 25 років. Напередодні призначення в «Укртрансгаз» він працював технічним директором – членом правління PGNiG Technologie S.A. та відповідає за проектування та будівництво нових газопроводів.

Українські експерти до цього призначення поставились неоднозначно. Зокрема, директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський зазначив у коментарі Радіо Свобода, що поки новопризначений очільник «Укртрансгазу», польський фахівець Павел Станчак розбиратиметься в тонкощах української газотранспортної системи, НАК «Нафтогаз» зможе й надалі безперешкодно контролювати фінансові потоки. Водночас, керівник програм «Діксі Груп» Роман Ніцович припускає, що призначення польського фахівця має сенс з точки зору проведення реформ у газотранспортному секторі і має політичне підґрунтя.

Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» створене розпорядженням Кабінету міністрів у 2012-му році як дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» та правонаступниця ДК «Укртрансгаз». Серед завдань компанії – транспортування природного газу до українських споживачів, транзит через територію України, обслуговування магістральних газопроводів та газосховищ.