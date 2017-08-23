Луценко обіцяє ініціювати заміну керівництва і персоналу всіх пенітенціарних установ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що після інциденту в Одеському СІЗО буде ініціювати питання про зміну керівництва та персоналу пенітенціарних установ. Про це йдеться на сайті ГПУ.

За словами Луценка, останніми роками в Україні дійсно гуманізували закони, які стосуються правоохоронної системи та системи відбування покарань, однак вони не діють.

«Те, що відбулося в Одеському слідчому ізоляторі, вказує на повне нехтування законом з боку керівництва даного закладу. Для мене взагалі було шоком, що людина, яка засуджена довічно за вбивство, була розконвойована і в свою камеру не заходила днями», – наголосив прокурор.

Також він рішуче засудив дії Міністерства юстиції, під чиїм контролем наразі перебувають усі пенітенціарні установи після ліквідації Державної пенітенціарної служби у травні 2016-го.

«Без відповідного наказу, який є згідно з законодавством обов’язковим, без узгодження з прокуратурою залучення спецназу до масового без розбору побиття є і незаконним, і просто разючим», – сказав Луценко.

В Одесі 19 серпня кілька десятків родичів ув’язнених в місцевому слідчому ізоляторі прийшли з протестом до СІЗО, що на Люстдорфській дорозі. Вони стверджують, що після жорстокого вбивства інспектора Державної пенітенціарної служби (ДПтС) у СІЗО «розпочалися репресії».

Про те, що «спецназ б’є ув’язнених», написав на своїй сторінці у Facebook також капелан СІЗО і Південної виправної колонії № 51 священик УПЦ (КП) Дмитро Краснобаєв.

У неділю прокуратура Одещини повідомила, що почала розслідування через жорстоке поводження в СІЗО.

Розслідувати побиття людей у цьому СІЗО закликала напередодні генерального прокурора уповноважений Верховної Ради з прав люди Валерія Лутковська.

Як повідомили Радіо Свобода у Мін’юсті, на території СІЗО «проходили режимні заходи». Заступник міністра юстиції Денис Чернишов на брифінгу скаржився на некомплект співробітників у пенітенціарних установах через низькі зарплати.

Раніше в прокуратурі Одещини повідомили, що ввечері 17 серпня на господарчому дворі СІЗО ув’язнений, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, зґвалтування, грабіж, незаконне позбавлення волі, убив жінку-інспектора. Тіло він розчленував і викинув у контейнер для сміття.

За даними прокуратури, злочин скоїв 39-річний чоловік, який перебував у слідчому ізоляторі. Протягом останнього місяця він не перебував у своїй камері, а фактично жив і працював на господарчому дворі.