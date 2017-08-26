Бельгія: Прокуратура кваліфікувала напад з ножем на військових у Брюсселі як теракт

Бельгійські прокурори відкрили провадження щодо «спроби терористичного вбивства» після того, як чоловік напав з ножем на двох солдатів у Брюсселі.

Прокуратура заявила, що 30-річний підозрюваний був поранений двічі і доставлений до лікарні у критичному стані 25 серпня. Пізніше він помер від отриманих травм.

За даними правоохоронців, загиблий був відомий в поліції за звинуваченням у кількох нападах, але не вчиняв раніше злочинів, пов'язаних із тероризмом.

Прокуратура заявила, що підозрюваний є громадянином Бельгії, обшукала його помешкання у Брюге неподалік від Брюсселю, але деталей не повідомила.

Військові, разом із поліцією, патрулюють вулиці Брюсселя після березня 2016 року, коли внаслідок нападів в аеропорті і в метро столиці Бельгії загинули 32 людини. У червні цього року військові застрелили підозрюваного смертника з вибуховим поясом на центральному вокзалі Брюсселя. Той інцидент розглядають як спробу теракту.