Понад 500 курсантів Академії сухопутних військ у Львові присягнули на вірність українському народові 

Сьогодні понад півтисячі курсантів першого курсу Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного присягнули на вірність українському народові, передає зі Львова кореспондент Радіо Свобода.

Як повідомило керівництво вишу, цього року курсантами академії у Львові стали понад тисяча молодих чоловіків і жінок, а це майже на 4% більше, аніж торік, кожен дев’ятий курсант-першокурсник брав участь у бойових діях на Донбасі, шестеро з них відзначені державними народами.

«Серед курсантів солдати строкової служби і ті, які брали участь у зоні АТО. Серед вступників 30% випускників військових ліцеях. Формат академії залишається таким, яким був», – каже керівник академії, генерал-лейтенант Павло Ткачук.

В урочистостях із нагоди складання військової присяги взяли участь представники армій США, Канади, Польщі, Литви, Великої Британії, які проводять вишкіл для українських військовослужбовців на Яворівському полігоні.

«Сьогодні Збройні сили США співпрацюють з нашими українським партнерам із метою допомогти підготувати українських військовослужбовців. Але основне завдання і відповідальність покладається на українську армію. Ми кожен день бачимо, як вона змінюється», – наголосив представник Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки «Україна» від США, полковник Чарль Буз.

Навчатимуться курсанти на офіцерів для механізованих і танкових військ, артилерійських і ракетних підрозділів, артилерійської розвідки, інженерних військ.

Серед курсантів-першокурсників десятки тих, хто продовжує військову традиції своєї родини, як Назар Мазурок. Офіцером став його рідний брат Тарас, який є учасником АТО, як і їхній батько, який був мобілізований і пройшов бойові дії на Донбасі.

«У 2010 році, коли мій брат присягав на вірність українському народові тут, в академії, я також дав собі слово вступити і стати офіцером. Мій брат і батько пройшли АТО. Я переконаний у своєму виборі і хочу здобути добрі теоретичні і практичні знання, щоб завдяки вмінню не допуститись помилок на війні, а відтак і втрат особового складу», – зауважив Радіо Свобода курсант Назар Мазурок.

Традиційно курсантів-першокурсників прийшли привітати їхні рідні. Загалом в Національній академії сухопутних військ навчається близько 4 тисяч курсантів. Серед викладачів – десятки учасників АТО.