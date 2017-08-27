Китай відмовився від нових ділових проектів із Північною Кореєю

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону на відкриття нових бізнес-проектів з Північною Кореєю. Це рішення ухвалили в рамках виконання резолюції Ради безпеки ООН, що вводить нові санкції проти КНДР, повідомляє «Голос Америки».

У заяві, опублікованій на сайті міністерства, йдеться про те, що рішення вступає в силу негайно. Відкриття нових спільних підприємств, фірм або компаній, частка в яких належить громадянам Північної Кореї, відтепер стане в Китаї неможливим.

Одночасно міністерство повідомило про те, що під заборону потрапляють і будь-які інвестиції, зроблені китайськими компаніями в підприємства Північної Кореї.

Рада Безпеки ООН запровадила нові санкції проти КНДР на початку серпня цього року. Рішення стало відповіддю на запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети, проведений Пхеньяном в липні. Санкції повинні змусити владу Північної Кореї відмовитися від програм зі створення ядерної зброї і балістичних ракет.