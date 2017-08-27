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27 Серпень 2017, Київ 18:05
Новини | Міжнародні

Китай відмовився від нових ділових проектів із Північною Кореєю

Північнокорейський плакат проти західних санкцій із написом «Ніхто не зупинить нас на нашому шляху»

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону на відкриття нових бізнес-проектів з Північною Кореєю. Це рішення ухвалили в рамках виконання резолюції Ради безпеки ООН, що вводить нові санкції проти КНДР, повідомляє «Голос Америки».

У заяві, опублікованій на сайті міністерства, йдеться про те, що рішення вступає в силу негайно. Відкриття нових спільних підприємств, фірм або компаній, частка в яких належить громадянам Північної Кореї, відтепер стане в Китаї неможливим.

Одночасно міністерство повідомило про те, що під заборону потрапляють і будь-які інвестиції, зроблені китайськими компаніями в підприємства Північної Кореї.

Рада Безпеки ООН запровадила нові санкції проти КНДР на початку серпня цього року. Рішення стало відповіддю на запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети, проведений Пхеньяном в липні. Санкції повинні змусити владу Північної Кореї відмовитися від програм зі створення ядерної зброї і балістичних ракет.

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