Уряд зменшив оклад генпрокурора до 37 тисяч гривень

Кабінет міністрів України встановив розмір посадового окладу генерального прокурора 37 тисяч гривень, першого заступника – 34 тисячі гривень, заступника – 32 тисячі гривень. Це рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зачитав відповідну постанову серед ухвалених урядом без обговорення.

Уряд встановив ці розміри окладів і одночасно скасував норму, за якою оклад генпрокурора раніше становив 18,5 мінімальних заробітних плат (на сьогодні це понад 59 тисяч гривень), першого заступника – 15,8 мінімальних зарплат (понад 50 тисяч гривень), заступники – 14,8 мінімальних зарплат (47 тисяч гривень).

Водночас Кабмін збільшив оклади інших працівників прокуратури, зокрема начальника департаменту генеральної прокуратури з близько 3,6 тисячі гривень до 10 тисяч гривень; заступника головного військового прокурора і заступника начальника департаменту - з близько 3,4 до 9,7 тисячі гривень.



Збільшені також посадові оклади прокурорам областей до 8,7-9,4 тисячі гривень залежно від області.

Нині посаду генпрокурора обіймає Юрій Луценко. 12 травня 2016 року Верховна Рада підтримала подання президента України про призначення генпрокурором Луценка. Перед цим протягом дня 12 травня депутати схвалили законопроект, який дозволяє обіймати посаду генпрокурора особі без юридичної освіти, а голова Верховної Ради Андрій Парубій та президент України Петро Порошенко підписали цей закон, документ опублікували в офіційному виданні «Голос України».