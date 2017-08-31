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31 Серпень 2017, Київ 16:52
Новини | Міжнародні

Троє шахтарів загинули через викид метану на шахті в Казахстані

Влада Казахстану повідомляє про загибель трьох гірників внаслідок раптового викиду метану на шахті у центрі країни.

Директор шахти «Казахстанська» у місті Шахтинську Карагандинської області Олександр Забелін повідомив, що гірники загинули внаслідок отруєння газом. Викид газу стався вранці 31 серпня.

Ще 133 гірників, які були у шахті на момент викиду, вийшли на поверхню, але трьох із них шпиталізували з отруєнням.

Поліція регіону повідомила про порушення справи через можливе порушення правил безпеки.

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