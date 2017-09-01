У День знань за безпекою школярів стежитимуть 15 тисяч правоохоронців – поліція

У п’ятницю, 1 вересня, за правопорядком під час заходів до Дня знань стежитимуть 15 тисяч поліцейських, повідомили у прес-службі Нацполіції.
Згідно з повідомленням, на патрулювання вийдуть співробітники ювенальної та патрульної поліції, дільничні офіцери і шкільні офіцери поліції.
Поліція 1 вересня забезпечуватиме правопорядок у майже 15 тисячах шкіл по всій Україні, йдеться на сайті відомства.
Сьогодні для майже чотирьох мільйонів українських школярів розпочинається навчальний рік, понад 400 тисяч дітей сядуть за парти вперше.
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