У День знань за безпекою школярів стежитимуть 15 тисяч правоохоронців – поліція

У п’ятницю, 1 вересня, за правопорядком під час заходів до Дня знань стежитимуть 15 тисяч поліцейських, повідомили у прес-службі Нацполіції.

Згідно з повідомленням, на патрулювання вийдуть співробітники ювенальної та патрульної поліції, дільничні офіцери і шкільні офіцери поліції.

Поліція 1 вересня забезпечуватиме правопорядок у майже 15 тисячах шкіл по всій Україні, йдеться на сайті відомства.

Сьогодні для майже чотирьох мільйонів українських школярів розпочинається навчальний рік, понад 400 тисяч дітей сядуть за парти вперше.