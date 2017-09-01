В ООН не виключають відвідин військових об’єктів Ірану, але не зараз – ЗМІ

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заперечила заяви Ірану про неможливість відвідин військових об’єктів, щоб визначити, чи дотримується Тегеран ядерної угоди 2015 року. Як додали в агенції ООН, наразі немає підстав домагатися такого доступу.

Гендиректор МАГАТЕ Юкія Амано, якому доручено стежити за дотриманням Іраном положень про боротьбу з ядерною діяльністю, повідомив Associated Press, що його агентство може отримати доступ до військових об’єктів, якщо запідозрить, що Іран приховує заборонені види діяльності.

«Агенство має доступ до всіх місць, не роблячи відмінностей між військовими і цивільними об’єктами», – сказав він.

За даними західних агенцій, у щоквартальному звіті підтверджено дотримання Іраном угоди, відповідно до якої міжнародні санкції були послаблені в обмін на обмеження ядерної діяльності Тегерана.

Минулого тижня між Іраном і США виникла суперечка, чи дозволено агентству перевіряти військові об’єкти в Ірані.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі 25 серпня заявила, що в МАГАТЕ є такі повноваження і воно має це зробити. Водночас іранські лідери цього тижня заявили, що Іран ніколи не дасть МАГАТЕ доступу доступ до своїх військових об’єктів, назвавши вимогу США про таку перевірку «мрією», яка ніколи не буде реалізована. Гейлі пізніше відповіла на це: «Якщо інспекції іранських військових об’єктів – «просто мрія», як каже Іран, то іранське дотримання ядерної угоди є мрією також».

Посадовці агентства ООН повідомили агентству Reuters, що, незважаючи на те, що США вимагають перевірки іранських військових об’єктів, Сполучені Штати не надали жодних нових доказів можливих порушень ядерного угоди, які могли б виправдати такий крок.