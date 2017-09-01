Через вибух у Пакистані загинув племінний старійшина і ще двоє людей

Через вибух на північному заході Пакистану у п’ятницю загинуло троє людей. За даними влади, через розрив придорожньої вибухівки загинув проурядовий племінний старійшина, його син і ще одна людина, які їхали в автомобілі.

За словами місцевих чиновників, двоє людей, зокрема ще один племінний лідер, були поранені в результаті вибуху 1 вересня в місті Амбар, що в північно-західній провінції Моманд.

Відповідальність за вибухи ніхто на себе не взяв, хоча влада підозрює місцевих бойовиків-талібів, які часто нападають на проурядових старійшин в племінному регіоні.

Пакистанські військові за останні роки провели кілька операцій проти бойовиків в племінних районах країни, що межують з Афганістаном, але насильство триває.