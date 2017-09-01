Минулої доби на Донбасі українські військові не зазнали втрат – Мотузяник

За минулу добу у зоні бойових дій на Донбасі ніхто з українських військових не загинув і не був поранений, повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на луганському напрямку інтенсивність обстрілів з боку бойовиків була досить низькою – всього сталося три обстріли поблизу Кримського і Катеринівки.

Мотузяник зазначив, що на донецькому напрямку навпаки інтенсивність обстрілів була досить високою – всього зафіксували 18 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу біля Шахти Бутівка, Зайцева і Авдіївки.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби 17 разів порушили режим тиші, в угрупованні «ЛНР» кажуть про п’ять порушень.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.