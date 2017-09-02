У штабі партії «Единая Россия» у Красноярському краї невідомі палили шини – заява

У місті Назарово Красноярського краю Росії 2 вересня вранці група невідомих підпалила приміщення, орендовані партією «Единая Россия» для свого штабу, повідомляється на сайті регіонального відділення партії.

За інформацією, знищено оргтехніку, меблі, агітаційну продукцію та інші предмети, призначені для виборної кампанії партії в місті Назарово, ніхто не постраждав.

«Штаб розміщений в окремому одноповерховому будинку. Напададники вибили вікно, закинули всередину шини, облили їх горючою рідиною і підпалили. Охоронець перебував в окремо розташованій сторожці, двері якої заблокували», – йдеться у повідомленні.

Секретар Красноярського регіонального відділення партії «Единая Россия» Олексій Додатко висловив упевненість у політичному підґрунті інциденту.

За даними Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації, інформація про пожежу їм надійшла о 5:25 за місцевим часом, а вже о 5:31 вогонь було ліквідовано.

На сайті управління російського Міністерства внутрішніх справ про відкриття справи за фактом пожежі наразі повідомлень немає. Місцеве видання «Назарово онлайн» написало, що, за його даними, зараз ведеться дослідча перевірка, після якої може бути ухвалене рішення про порушення справи.

Вибори депутатів Назарівської міської ради заплановані 10 вересня 2017 року.