Порошенко закликає забезпечити початок створення у 2018 році Меморіалу українських героїв

Президент України Петро Порошенко закликає уряд забезпечити початок створення у 2018 році Меморіалу українських героїв.

«Я думаю, що нам потрібно активізувати нашу роботу з вшанування і увічнення пам’яті українських військових, прискоривши створення Меморіалу українських героїв. Я звернувся до уряду, щоб у бюджеті 2018 року було передбачено необхідне фінансування для початку робіт»,– сказав він під час зустрічі з Героями України і предстоятелями церков.

У травні Порошенко оголосив про створення нового меморіалу на території Національного музею історії України у Другій світовій війні – Меморіального комплексу «в пам’ять про оборонну війну з агресивною Росією».

З квітня 2014 року на частині Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

За даними Міноборони, станом на березень 2017 року від початку конфлікту на сході України загинули 2 629 українських військових, поранені – понад 9,4 тисячі.