На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 3 вересня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, за добу підтримувані Росією бойовики 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. «21 обстріл характеризується як не прицільний», – уточнили в штабі.

«Як і в попередні дні, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» стверджують, що українські військові порушують «шкільне перемир’я». Зокрема, сепаратисти звинувачують Збройні сили України в обстрілах села Безіменне на півдні Донецької області, околиць Горлівки, Ясинуватої, а також Кадіївки, що на Луганщині.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.