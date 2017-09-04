У Грузії відбуваються спільні військові навчання з участю США та інших партнерів 

Військові Грузії, США та інших країн проводять військові навчання Agile Spirit 2017, вже сьомі такі спільні маневри. Вони розпочалися 3 вересня на полігоні «Орполо» в південній частині Грузії.

Навчання, як заявили американські військові, мають посилити «взаємодію США, Грузії та регіональних партнерів і посилити розуміння тактики, техніки та процедур кожної країни».

Міністерство оборони Грузії написало в мережі Twitter, що «в рамках багатонаціональних навчань разом із стратегічними партнерами Грузія стає більш стабільною і мирною, а наші Збройні сили більш професійними».

Американські підрозділи морських піхотинців та армії братимуть участь у навчаннях з участю однієї тисячі військовослужбовців із Грузії, Азербайджану, Болгарії, Латвії, Румунії та України.

У навчаннях планувалася також участь вірменських військових, але 3 вересня стало відомо про їхню відмову. У Єревані цього демаршу ще не коментували.

Вірменія є членом Організації договору про колективну безпеку. Її лідером є Росія, до організації також входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Росія особливо чутлива до збільшення військових контактів Вірменії з Заходом, особливо зі Сполученими Штатами.

Вірменія також має складні відносини з Азербайджаном – через проблему Нагірного Карабаху, азербайджанського регіону, де більшість становлять етнічні вірмени. Баку не контролює цей регіон уже понад 20 років.