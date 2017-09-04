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04 Вересень 2017, Київ 12:33
Новини | Події

Синоптики: в Україні дощить, крім сходу та півдня

Негода, яка 3 серпня охопила західний регіон, в понеділок шириться більшістю областей України. Опади не очікуються лише на сході та півдні, повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Західне сьогоднішнє похолодання завтра – вже в Києві. Так що уважно до себе: і сьогодні з дощами, і завтра з холодом», – попереджає Діденко.

Синоптики очікують, що хмарна погода, подекуди з дощами протримається впродовж тижня, температура в більшості областей (крім сходу та півдня) буде нижчою за 20 градусів удень. Тепліше стане наприкінці поточного тижня або на початку наступного, вказують фахівці.

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