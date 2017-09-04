Киргизстан скасував футбольний матч з командою Бірми через терористичну загрозу

Киргизстан скасував футбольний матч з командою Бірми, який був запланований на 5 вересня в Бішкеку, через «ймовірний терористичний акт» на тлі тривалого насильства в Бірмі.

У федерації футболу Киргизстану повідомили, що прем'єр-міністр Сапар Ісаков вирішив скасувати матч, який мали провести в рамках відбіркового етапу Кубка Азії-2019.

«Існує висока ймовірність терористичного акту, матч було скасовано з метою посилення безпеки та запобігання міжетнічній ворожнечі та масовим безладам», – сказав глава федерації Семетей Султанов.

Султанов сказав, що матч може відбутися в іншій країні, але не оголосив конкретного місця або дати.

4 вересня агентство ООН з питань біженців повідомило, що загалом 87 тисяч представників народності рохінджа, мусульман за вірою, втекли від насильства на заході М’янми до сусідньої країни Бангладеш.

Силовики М’янми і представники народності рохінджа звинувачують одне одного в жорстокостях.

Криваві сутички в регіоні спалахують час від часу з 2012 року, коли вони вперше стали масовими і спричинили втечу понад 100 тисяч рохінджа до таборів для внутрішньо переміщених осіб.

Бірма також відома як М'янма.

Киргизстан є переважно мусульманською колишньою радянською республікою в Центральній Азії із чисельністю 6 мільйонів.