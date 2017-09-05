Хомутиннік не очолюватиме депутатську групу партії «Відродження» на час розслідування ГПУ – заява

Голова депутатської групи партії «Відродження» у Верховній Раді Віталій Хомутиннік вирішив залишити посаду керівника групи на час розслідування Генеральної прокуратури та перевірки Державної фіскальної служби його декларацій. Про це йдеться у заяві на сайті групи.

«Аби запобігти спекуляціям стосовно впливу на нашу депутатську групу під час майбутніх голосувань у Верховній Радi, я вирішив скласти із себе обов’язки голови депутатської групи» – сказав Хомутиннік.

У партії заявили, що новим керівником групи у Раді буде голова партії «Відродження» Віктор Бондар.

Генеральна прокуратура України розслідує ймовірне ухилення від сплати податків головою депутатської групи партії «Відродження» Віталієм Хомутинніком, відповідно до заповненої ним декларації. Судом було призначено позапланову податкову перевірку документів Хомутинніка у період з 1998-го до 2016 року.Водночас Хомутиннік заперечує несплату податків і заявляє, що протягом 20 років декларував доходи і платив податки.