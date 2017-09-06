Уряд вирішив знизити ставки портових зборів з 2018 року

Кабінет міністрів України вирішив знизити ставки портових зборів з 1 січня 2018 року.

«Це дуже важливий проект, ним пропонується в двомісячний строк вжити заходів щодо зниження до 20% ставок корабельного, канального, маякового, санітарного, якірного, причального, адміністративного портових зборів починаючи з 1 січня 2018 року», – заявив під час засідання заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

За його словами, рішення також передбачає, що частина чистого прибутку, яка відраховується до державного бюджету держпідприємством «Адміністрація морських портів України», визначається у розмірі 50% (раніше було 75%) починаючи з 1 січня 2018 року.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час обговорення постанови зазначив, що цього рішення очікує бізнес.

«Наші порти є дуже дорогими, і бізнес постійно ставить питання про зниження вартості обслуговування, і ми зараз ухвалюємо рішення, щоб зробити наші порти конкурентними», – сказав прем’єр.

Відповідно до законодавства, портові збори (корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний) справляються в морських портах із суден і плавучих споруд, що плавають під державним прапором України та іноземними прапорам.