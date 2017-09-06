Поліція відкрила провадження за фактом ДТП, внаслідок якої загинули політологи і журналіст

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, яка сталася на автодорозі Київ – Варшава поблизу села Масевичі на Рівненщині.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненської області, досудове розслідування почали за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

За даними правоохоронців, внаслідок ДТП загинули п’ять людей – на місці загинули четверо чоловіків: 33-річний житель Донецька та троє жителів Києва 31-го, 40-ка років та 34-річний журналіст, ще один 26-річний пасажир від отриманих травм помер у реанімації.

Як повідомив у Facebook народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, за кермом легкового автомобіля перебував журналіст Володимир Карагяур.

«Судячи з попередніх даних слідства, він або задрімав, або не впорався з керуванням на мокрій дорозі, через що машину винесло на зустрічну смугу, що призвело до лобового зіткнення з лісовозом. Спроба водія лісовоза ухилитися від зіткнення була неуспішною», – написав депутат.

Він додав, що в ДТП також загинули українські політологи.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, водій легкового автомобіля Opel Omega допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF, призначеним для перевезення деревини. За даними поліції, легковик виїхав на зустрічну смугу.