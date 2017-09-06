Суд у Москві засудив до 2,5 років колонії учасника антикорупційних протестів

Тверський суд столиці Росії Москви визнав Расима Іскакова винним в застосуванні насильства до двох бійців Росгвардії на антикорупційній акції протесту 12 червня і засудив його до двох з половиною років позбавлення волі в колонії загального режиму.

29-річний Іскаков був затриманий 12 червня під час антикорупційної акції в Москві. За версією слідства, він кинув петарду в натовп. Спочатку його звинуватили в хуліганстві, застосуванні насильства до поліцейських. Однак пізніше з обвинувачення виключили хуліганство і один з епізодів застосування насильства, після чого Іскаков визнав провину і погодився на розгляд справи в особливому порядку.

Його адвокат заявив про намір оскаржити вирок.

12 червня в десятках міст Росії пройшли антикорупційні акції протесту. У Москві затримали понад 800 людей. Загалом затримали понад півтори тисячі людей.

У справі про напад на поліцейського також обвинувачують 17-річного школяра Михайла Галяшкіна. Від 16 червня він перебуває під домашнім арештом.