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07 Вересень 2017, Київ 06:44
Новини | Політика

Що нового скаже президент Порошенко у своєму посланні до Верховної Ради – Ранковий ефір Радіо Свобода

Президент Петро Порошенко виступить з посланням до парламенту: якими будуть головні меседжі? Токсичні курячі яйця виявили у понад 40 країнах світу – чи знають українці, що вони їдять? Уряд готовий почати опалювальний сезон 1 жовтня – скільки заплатять за тепло українці?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: політтехнолог Олексій Голобуцький, голова Комітету економістів України Андрій Новак, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко; генеральний директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, голова правління ГО «Українська пест-контроль асоціація» Сергій Кріводонов; екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков і координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко.

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