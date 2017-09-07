Порошенко застеріг Раду від зміни ухвалених для отримання безвізу з Євросоюзом законів

Президент України Петро Порошенко застеріг Верховну Раду України від зміни законів, які були ухвалені для отримання безвізового режиму з Європейським союзом.

«Одразу хочу застерегти окремих народних обранців від намірів ревізувати ті закони, які стали основою для прийняття нашими партнерами рішення про надання нам безвізового режиму», – сказав Порошенко, виступаючи зі щорічним зверненням у парламенті 7 вересня.

1 вересня набрала чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом і завершує чотирирічний процес політичних кроків довкола цього документа. Багато норм Угоди були застосовані іще з 2014 року, але повний вступ у дію забезпечує більш тісну співпрацю між Брюсселем і Києвом в таких сферах, як зовнішня політика, торгівля, правосуддя, освіта, наука, технології тощо.