Поліція: силовики припинили «протиправні дії» біля Ради, одну людину затримали

У поліції Києва заявляють про припинення «протиправних дій» на акції біля Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба поліції, під час акції автомобілістів група невідомих принесла шини і намагалася підпалити їх, правоохоронці припинили правопорушення.

За даними відомства, одного чоловіка доставили до територіального управління поліції, щоб з’ясувати мотиви і обставини інциденту

«Під час спілкування із організаторами акції вони зазначили, що ці люди – провокатори. Проводиться перевірка, після якої діям правопорушникам буде надана правова оцінка», – додають в поліції.

Учасники заходу заявили про спробу розгону, а також про затримання кількох активістів.

6 вересня в Києві власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух по вулиці Грушевського від Європейської площі до станції метро «Арсенальна». Вони вимагають легалізації нерозмитнених автомобілів. Згодом організатори акції «За доступне розмитнення кожному українцю» оголосили про її продовження в безстроковому режимі.

Державна фіскальна служба повідомила 6 вересня, що в Україні незаконно перебуває 63 тисячі 900 автомобілів на іноземних номерах. Порівняно з показниками серпня (52,2 тисячі), кількість таких машин зросла майже на 12 тисяч.