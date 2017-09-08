Керівник металургійної компанії у США засуджений у справі про незаконний експорт до Ірану 

Народжений у Туреччині керівник американської металургійної компанії Global Metallurgy LLC Ердал Куюмчи 7 вересня був засуджений окружним судом у Брукліні до 57 місяців ув'язнення за змову з метою незаконного експорту до Ірану металопорошку, що може використовуватися для виробництва ракет.

45-річний Куюмчи був засуджений, штат Нью-Йорк.після визнання вини у червні 2016 р. На змову про порушення закону про міжнародні надзвичайні економічні сили.

«Ми дуже розчаровані вироком суду і оцінимо доступні варіанти (оскарження – ред.)», – сказав адвокат 45-річного бізнесмена Патрік Муллін, який просив чуд про умовне засудження свого підзахисного.

Прокурори заявили, що Ердал Куюмчи змовився отримати для експорту до Ірану понад 450 кілограмів кобальт-нікелевого металевого порошку. Уряд США жорстко регулює обіг цього продукту, для його експорту потрібна ліцензія міністерства фінансів.

За даними прокурорів, Куюмчи разом зі спільником приховав кінцевий пункт призначення свого порошку, організовуючи його доставку через Туреччину до відправки в Іран.