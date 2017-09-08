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08 Вересень 2017, Київ 15:55
Новини | Міжнародні

Кількість жертв землетрусу у Мексиці зросла до щонайменше 15

Люди у Мехіко вийшли зі своїх будинків через землетрус, Мексика, 7 вересня 2017 року

До щонайменше 15-ти зросла кількість людей, які загинули внаслідок сильного землетрусу, який 7 вересня вдарив по тихоокеанському узбережжю Мексики, спричинивши численні руйнування і невелике цунамі.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що це найсильніший землетрус, яке вразив країну за майже століття. Ньєто прибув до штабу Національного центру із запобігання стихійним лихам, щоб перевірити як вирішуються питання, пов’язані із землетрусом.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що землетрус викликав хвилі, що досягають 0,7 метра в Мексиці. Крім того, небезпечні хвилі можливі і на тихоокеанських берегах декількох центральноамериканських країн.

Землетрус відчувався і в столиці та найбільшому місті Мексики Мехіко, де люди вимушено покинули свої будинки після увімкнення сирен. Землетрус також відчувався на більшій частині Гватемали, яка межує з мексиканським штатом Чіапас.

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