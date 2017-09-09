Арсенал зброї вилучений під Києвом на незаконному піщаному кар’єрі – Сарган

Прокуратура Київської області виявила незаконне видобування піску у Бориспільському районі і після обшуків 8 вересня вилучила техніку та арсенал зброї. Про це 9 вересня повідомила речниця генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

«У ході досудового розслідування встановлено, що на території Бориспільського району, в межах Глибоцької сільської ради, функціонує піщаний кар’єр, яким на праві оренди володіє одне з товариств та здійснює видобування піску. Видобутий пісок застосовували в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 гектара», – ідеться в повідомленні.

У ньому також вказано, що ще в 2015 році наказом Державної служби геології та надр України дію спецдозволу на видобування піску в цьому кар’єрі зупинено і не відновлено.

«Під час проведення слідчих дій на кар’єрі виявлено та вилучено дві автівки із піском, екскаватор, а також вилучено документацію стосовно діяльності вказаного підприємства. За місцем проживання головного бухгалтера товариства під час обшуків виявлено та вилучено пістолети, автомати, велику кількість патронів», – вказують у прокуратурі.

Досудове розслідування триває.