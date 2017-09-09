Туреччина закликала німецьких турків остерігатися ксенофобії

Влада Туреччини закликає турків, які живуть у Німеччині, утриматися від участі в політичних зборах і дискусіях перед парламентськими виборами 24 вересня. Громадянам Туреччини рекомендовано на цей час утриматися від поїздок до Німеччини.

На думку МЗС Туреччини, їм варто побоюватися проявів «расизму та ксенофобії».

Відносини між Анкарою та Берліном додатково загострилися після того, як у Туреччині стали затримувати громадян ФРН з політичних мотивів – в межах кампанії репресій проти тих, хто нібито причетний до спроби державного перевороту в липні 2016 року.

У серпні турецький лідер Реджеп Ердоган закликав німецьких турків голосувати на виборах проти Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Анґели Меркель, проти соціал-демократів і «зелених», назвавши їх всіх ворогами Туреччини.

Минулої неділі Меркель викликала хвилю невдоволення в Туреччині, заявивши, що домагатиметься припинення переговорів про можливий вступ цієї країни до Євросоюзу.