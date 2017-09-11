Українка Еліна Світоліна стала третьою ракеткою світу – рейтинг WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна посіла третє місце в одиночному розряді у міжнародному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Згідно з інформацією в рейтингу на сайті асоціації, Світоліна у понеділок піднялася на одне місце в рейтингу.

Ставши третьою ракеткою світу, Єліна Світоліна встановила абсолютний рекорд в історії українського тенісу – такої високої позиції раніше не займали українці ні в жіночому, ні в чоловічому тенісі.

Наразі перше місце в рейтингу WTA посідає іспанка Гарбіньє Муґуруса, друге – румунка Сімона Халеп.

У першій сотні світової класифікації, крім Світоліної, є ще дві українські тенісистки – Леся Цуренко (39-е місце) та Катерина Козлова, яка розмістилася у рейтингу на 83-й позиції.

Еліна Світоліна гарантувала собі третю сходинку в рейтингу WTA після закінчення відкритого чемпіонату США в Нью-Йорку, до чвертьфіналу якого вона все ж не дійшла, поступившись на корті американці Медісон Кіз.

Завтра третя ракетка світу Еліна Світоліна відзначатиме день народження.