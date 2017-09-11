Начальник Генштабу назвав промиванням мізків порушення проти нього в Росії нової справи

Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко назвав промиванням мізків повідомлення Слідчого комітету Росії про порушення кримінальних справ проти нього і ще низки чільних українських військових командувачів.

«Судячи з новин «слєдствєнного комітєта» Росії, навчання «Запад-2017» супроводжуються черговою промивкою «русскоязичному населенію», – написав він у фейсбуці.

«Ми захищаємо свою Батьківщину! А російське керівництво, яке веде війну проти українського народу, точно чекає Гаага», – додав Муженко, натякаючи на низку міжнародних судів і трибуналів, що працюють у нідерландській Гаазі.

Раніше в понеділок Слідчий комітет Росії заявив, що порушив іще 20 кримінальних справ проти низки українських військових командувачів, серед них і проти Віктора Муженка. Як твердять російські слідчі, в період 2016–2017 років ці українські військові віддавали «свідомо злочинні накази бійцям силових структур України про прицільні артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури», розташованих у населених пунктах на українському Донбасі. «Очевидно, що всі ці особи діяли з мотивів ненависті до російськомовного населення, яке проживає в Донбасі, бажаючи його загибелі», – стверджується у повідомленні без ніяких доказів.

Українські військові загалом спростовують звинувачення в цілеспрямованих обстрілах мирного населення і наводять численні дані, що це, навпаки, поширена практика підтримуваних Росією збройних сепаратистів із метою скласти вину на Україну чи домогтися ненависті до України серед місцевих мешканців.

Наприкінці липня у Слідчому комітеті Росії заявляли, що на той час порушили були понад 150 кримінальних справ проти України і військовослужбовців Збройних сил України, пов’язаних зі «збройним конфліктом» на Донбасі.