Слідком Росії відкрив понад 30 кримінальних справ проти учасників АТО – Селезньов

Слідчий комітет Російської Федерації відкрив більше 30 кримінальних проваджень проти учасників української воєнної операції на Донбасі, сказав в інтерв’ю Радіо Свобода спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

«До складу цих кримінальних справ або у відношенні відповідно посадових осіб різного рівня, починаючи від Головнокомандувача ЗСУ, генерала армії Віктора Муженка, завершуючи командирами частин та підрозділів, які виконували або виконують нині завдання в районах проведення АТО. Є ряд кримінальних справ, які порушені безособово. Тобто фактично будь-хто з українських військовослужбовців, які виконували завдання на сході нашої держави, можуть потрапити в число фігурантів цих кримінальних справ», – сказав він.

Як нещодавно повідомляло Радіо Свобода, 24 серпня Слідчий комітет Росії заявив про відкриття 5 кримінальних справ щодо українських військових за порушення «хлібного перемир’я».

Таку логіку дій у Слідкомі пояснюють тим, що відповідно до Кримінального кодексу Російської Федерації, іноземні громадяни, що вчинили злочин поза межами Росії, підлягають кримінальній відповідальності за російським законодавством у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації, якщо вони не були судимі в іноземному державі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».

В українському відділенні Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомили, що від початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 2700 цивільних осіб.

За оцінками ООН станом на середину травня, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.