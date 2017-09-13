Пов’язана з росіянами реклама у Facebook підтримувала антиімміграційну кампанію Трампа – ЗМІ

Реклама, яку росіяни купували в мережі Facebook під час президентських виборів у США 2016 року, активно просувала антиімміграційну кампанію тодішнього кандидата від республіканців Дональда Трампа та інші консервативні погляди, повідомляють американські ЗМІ.

Більшість цих рекламних оголошень була видалена компанією Facebook. Керівництво соціальної мережі минулого тижня заявило, що призупинило дію облікових записів, пов’язаних із російськими організаціями, які рекламували політичні питання.

Проте видання BuzzFeed повідомило, що знайшло деякі оголошення, розміщені «відомою петербурзькою фабрикою тролів», яка представляла себе як Facebook-спільнота під назвою SecuredBorders. Видання заявляє, що виявило: вони активно просувають Трампа та його платформу, висміюючи та засуджуючи ліберальних противників Трампа.

Одне з таких рекламних оголошень, опублікованих BuzzFeed, підтримувало повторювані Трампом твердження, нібито на виборах 2008 року проголосували 5 мільйонів нелегальних мігрантів. У цьому оголошенні містився також заклик «лайкнути» (вподобати) твердження, що таке незаконне голосування неприйнятне.

Інша рекламна кампанія, про яку повідомляє BuzzFeed, пропонувала читачам «лайкнути, якщо ви згодні» з рішенням Трампа в разі перемоги на виборах припинити давні традиції відзначати кінець мусульманського свята Рамадан у Білому домі.