Поблизу Авдіївки поранений український військовий – штаб

Внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки близько 23:00 13 вересня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, за минулу добу підтримувані Росією бойовики угруповання 25 разів відкривали вогонь по опорних пунктах української армії.

«Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут бойовики чотири рази відкривали вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях на околицях Авдіївки», – інформує штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» заявляють про «масований артилерійський обстріл Донецька» з боку Збройних сил України ввечері 13 вересня. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії минулої доби.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.