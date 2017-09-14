Суд у справі поліцейського Олійника перенесли

Голосіївський районний суд Києва переніс засідання у справі поліцейського Сергія Олійника, обвинувачуваного у вбивстві підлітка під час переслідування автомобіля 7 лютого 2016 року.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд перенесли через те, що сторона захисту оголосила відвід судді, що головує на процесі.

Справу ще не передали в канцелярію, тому коли відбудеться наступне засідання і хто розглядатиме відвід головуючого судді – наразі невідомо.

На засіданні 14 вересня мали призначити присяжних у справі.

Прокуратура назвала перенесення суду затягуванням процесу.

У травні в Генеральній прокуратурі заявили, що справу Сергія Олійника розглядатиме суд присяжних. 25 травня Голосіївський райсуд Києва провів підготовче засідання у справі Олійника, прийняв обвинувальний акт до розгляду по суті і задовольнив клопотання підозрюваного про розгляд провадження судом присяжних.

Також, вказують у прокуратурі, суд задовольнив клопотання державного обвинувача про продовження обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення його від посади.

У листопаді 2016 року прокуратура Києва завершила розслідування кримінальної справи щодо Сергія Олійника. Йому повідомили про підозру за статтями «умисне вбивство», «замах на умисне вбивство», «перевищення влади або службових повноважень».

У Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю, внаслідок чого загинув 17-річний юнак.

У поліції пояснили, що патрульні побачили молодих людей, які після вживання алкоголю сіли в автомобіль і поїхали. Через гучномовець вони почали вимагати зупинитися, але водій на це не реагував і продовжив утікати. Після приблизно 40-хвилинної погоні через усе місто поліцейські відкрили попереджувальний вогонь. Також унаслідок цього інциденту постраждав один поліцейський.