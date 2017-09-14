Росію не інформували про результати розслідування вбивства Вороненкова – прокуратура Києва

У прокуратурі Києва заперечують поширену російськими ЗМІ інформацію про те, що Генеральна прокуратура України нібито передала російській стороні інформацію про організаторів вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.

«Поширена у російських ЗМІ інформація про те, що органи прокуратури України повідомили російській стороні відомості про результати розслідування вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, не відповідає дійсності. На даний час слідство у даному кримінальному провадженні, яке проводить прокуратура міста Києва, перебуває на завершальній стадії», – написала у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона додала, що найближчим часом будуть оголошені результати слідства.

Російські видання з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах 14 вересня повідомили, що організаторами вбивства Вороненкова українські слідчі вважають «злодія в законі» Володимира Тюріна і банкіра, який останнім часом працював в анексованому Росією Криму. За повідомленнями, таку відповідь нібито надала ГПУ у відповідь на запит із Москви.

4 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що замовник убивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова перебуває на території Росії.

За словами Луценка, підозрюваний має тісні зв’язки з кримінальним світом і контакти зі спецслужбами Росії.

Російська сторона цієї заяви не коментувала.

Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

16 червня стало відомо, що в Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці здійснили обшук у помешканні й затримали громадського активіста Ярослава Тарасенка.

Прокуратура підозрює Тарасенка у тому, що саме він міг бути тим водієм, який автом привіз підозрюваного вбивцю Вороненкова на місце злочину і, ймовірно, мав вивезти звідти.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства завдяки українському походженню своїх предків. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо колишнього президента України Віктора Януковича.