«Рух нових сил»: суд тимчасово зупинив дію рішення про примусове повернення брата Саакашвілі з України

Партія «Рух нових сил» заявляє, що Печерський районний суд Києва відкрив провадження у адміністративній справі за позовом брата Міхеїла Саакашвілі Давіда про скасування рішення щодо його примусового повернення з України.

Як повідомляє прес-служба партія, суд зупинив дію рішення Державної міграційної служби про примусове повернення з України громадянина Грузії Давіда Саакашвілі до 17 вересня, а також суд призначив розгляд справи на 19 вересня.

Крім того, як повідомляють у партії, суд ухвалив витребувати у Міграційної служби матеріали, що стали підставою для рішення про примусове повернення Давіда Саакашвілі.

2 вересня Міграційна служба ухвалила рішення про примусове повернення Давіда Саакашвілі. Відповідно до рішення, він повинен залишити територію України, тобто виїхати до будь-якої країни світу, в інакшому випадку його за рішенням суду може бути примусово видворено до країни громадянської належності.

У міграційній службі пояснюють, що підстави для перебування Давида Саакашвілі в Україні закінчилися ще у квітні 2017 року, він зобов’язаний був залишити територію України, однак цього зробив.