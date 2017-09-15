НАБУ: на Дніпропетровщині проводять обшуки у підприємця, який позичав гроші Дейдею

У Національному антикорупційному бюро України заявляють про проведення обшуків у рамках провадження щодо імовірного незаконного збагачення народного депутата Євгена Дейдея.

Як повідомляє прес-служба бюро, обшуки відбуваються у місті Дніпрі й Дніпропетровській області за місцем роботи і проживання підприємця, який, за словами депутата, позичив кошти родині Дейдея.

У НАБУ наголошують, що слідчі дії є законними і проводяться відповідно до ухвали суду, заяви депутата, який є зацікавленою стороною, про нібито порушення з боку детективів НАБУ не відповідають дійсності.

«Якщо ж народний обранець має з цього приводу іншу думку, він може оскаржити дії детективів у встановленому законом порядку», – додають у бюро.

У листопаді 2016 року детективи розпочали розслідування щодо Дейдея. За даними слідства, після аналізу електронних декларацій встановлено, що депутат у 2015-2016 роках набув у власність нерухоме майно і транспортні засоби, вартість яких значно перевищує його офіційні доходи та доходи членів його родини.

Згідно з інформацією, отриманою від Державної фіскальної служби, документально підтверджений сукупний дохід подружжя Дейдеїв з вересня 2007 по грудень 2016 склав 1,44 мільйона гривень, проте депутат та його дружина у період 2015-2016 роки набули в спільну сумісну власність лише офіційно підтверджених активів на суму 6,13 мільйона гривень.

У липні депутати Верховної Ради не надали згоди на притягнення Дедйея до кримінальної відповідальності.

Євген Дейдей у ефірі телеканалу «112.Україна» заявляв, що не відчуває своєї провини «і готовий постати перед будь-яким судом, перед будь-яким парламентом».